Fußball-Bundesliga: Musiala wieder da - Stürmer läuft durch Spalier

München - Bayern-Star Jamal Musiala ist ein halbes Jahr vor dem WM-Eröffnungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curaçao auf den Rasen zurückgekehrt. 164 Tage nach seiner schweren Verletzung im Club-Weltmeisterschaftsspiel der Münchner gegen Paris Saint-Germain absolvierte der 22-Jährige heute Vormittag wieder Teile des Mannschaftstrainings.