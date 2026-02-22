Fußball-Bundesliga: Musiala glaubt an Nationalelf-Comeback schon im März

Jamal Musiala kommt nach seiner schweren Verletzung langsam wieder in den Spielrhythmus. Die WM im Sommer ist ein großes Ziel. Die DFB-Rückkehr soll schnellstmöglich erfolgen.
München - Bayern-Profi Jamal Musiala hält es für absolut realistisch, dass er nach seiner schweren Beinverletzung schon bei den ersten Länderspielen im WM-Jahr wieder zum Kader der Fußball-Nationalmannschaft zählen wird. "Ich glaube schon", sagte der 22 Jahre alte Offensivspieler nach dem 3:2 mit dem FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt am Samstag in der Bundesliga auf eine entsprechende Frage.