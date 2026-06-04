Nach dem Saisonende ist Bayer Leverkusen bei der Trainersuche offenbar fündig geworden. Für den Dänen Hjulmand endet die Amtszeit nach weniger als einem Jahr.
Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Lösung auf der Trainerposition gefunden. Nach Informationen von "Bild" und Sky soll der Spanier Carles Martínez Novell den aktuellen Trainer Kasper Hjulmand ersetzen. Demnach soll Novell beim deutschen Meister von 2024 einen Vertrag für zwei Jahre unterschreiben. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.