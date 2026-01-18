Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich nach Informationen des TV-Senders Sky und der "Bild" von Trainer Dino Toppmöller getrennt. Sportvorstand Markus Krösche hatte nach dem 3:3 am Freitag bei Werder Bremen ein klares Bekenntnis zu Toppmöller vermieden.







