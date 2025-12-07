Fußball-Bundesliga: Mainz 05 verpflichtet Trainer Urs Fischer

Urs Fischer soll den FSV Mainz 05 vor dem Abstieg retten. Nicht nur das erste Spiel in der Bundesliga hat es für den neuen Coach der Rheinhessen gleich so richtig in sich.
Mainz - Der FSV Mainz 05 hat Urs Fischer als Trainer verpflichtet. Der 59-Jährige tritt die Nachfolge von Bo Henriksen an und erhält einen Vertrag bis 2028, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Fischer hatte zuletzt bis November 2023 den Ligarivalen 1. FC Union Berlin gecoacht und war seit der Trennung vereinslos. Gleich zum Jahresauftakt am 10. Januar gibt es für Fischer ein Wiedersehen an der Alten Försterei.