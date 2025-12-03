Fast drei Tage äußert sich Mainz 05 überhaupt nicht. Dann trennt sich der Verein von Trainer Henriksen. Für die nächste Bundesliga-Aufgabe übernimmt zunächst eine Interimslösung.
Mainz - Nach rund 66 Stunden des Schweigens verkündete Mainz 05 doch noch eine Entscheidung. Der dänische Cheftrainer Bo Henriksen bekommt in der Fußball-Bundesliga keine letzte Chance mehr - sondern muss den Verein nach dem Fehlstart direkt und noch vor dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach verlassen.