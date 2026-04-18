Fußball-Bundesliga: Leverkusen patzt - Augsburgs Baum jubelt zum Jubiläum

Für Leverkusen ist ein Sieg gegen Augsburg im Rennen um die Champions League Pflicht. Doch ein starker Keeper lässt die Werkself zunächst verzweifeln, ehe ein Elfmeter die Partie entscheidet.
Leverkusen - Bayer Leverkusen hat im Spiel gegen den FC Augsburg einen herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Ränge kassiert. In der 100. Bundesliga-Partie für Augsburgs Trainer Manuel Baum unterlag der Vizemeister 1:2 (1:1). Vor dem Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern München am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) büßte die Werkself damit nicht nur an Schwung ein, sondern nach sieben ungeschlagenen Liga-Spielen in Serie auch wertvolle Punkte im engen Rennen um die internationalen Plätze.