Fußball-Bundesliga: Leverkusen hält Titelrennen etwas offen - Mainz patzt

Nach dem Pokal-K.o. kommt Meister Leverkusen zu einem glücklichen 1:0 in Heidenheim und darf noch auf die Titelverteidigung hoffen. Hochspannung herrscht im Rennen um die Königsklassen-Plätze.









Berlin - Meister Bayer Leverkusen hat sich die Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung gerade noch bewahrt. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann in letzter Minute beim 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0) und bleibt damit vor den letzten sechs Spielen in der Fußball-Bundesliga sechs Punkte hinter dem FC Bayern. Die Münchner hatten am Freitag mit einem 3:1 beim FC Augsburg vorgelegt, dabei aber auch Jungstar Jamal Musiala mit einem Muskelbündelriss womöglich bis zum Saisonende verloren.