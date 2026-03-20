Fußball-Bundesliga: Leipzigs Königsklassen-Statement gegen desolates Hoffenheim

Vier Tore in einer Halbzeit – Leipzig feiert, Hoffenheim taumelt. Wie Gruda und Baumgartner den Champions-League-Traum bei RB wieder aufleben lassen und DFB-Torwart Baumann verzweifelt.
Leipzig - Brajan Gruda bewies gleich zweimal ein Torjäger-Näschen, Christoph Baumgartner machte es mit Wucht und Eleganz. Und Benjamin Henrichs sorgte für einen Moment der Emotionen. RB Leipzig hat mit einem furiosen Auftritt den direkten Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim gedemütigt und durch den 5:0 (4:0)-Sieg drei Big Points im Kampf um ein Königsklassen-Ticket gesammelt.