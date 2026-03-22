Fußball-Bundesliga: Kwasniok vor dem Aus in Köln? Coach will um Job kämpfen

Der Sportchef vermeidet ein Bekenntnis zum Coach. Der will nach dem 3:3 in einem spektakulären Derby kämpfen. Lukas Kwasniok hält sich im Abstiegskampf für den richtigen Mann am richtigen Ort.
Köln - Die alarmierenden Worte seines Sportchefs veranlassten Lukas Kwasniok zu einem eindringlichen Plädoyer für seinen stark gefährdeten Arbeitsplatz beim 1. FC Köln. "Ich werde um diesen verdammten Job hier kämpfen, mit allem, was ich habe", sagte der 44-Jährige. "Weil ich absolut der Überzeugung bin: Ich bin der richtige Mann am richtigen Ort mit der richtigen Mannschaft im richtigen Verein."