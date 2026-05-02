Fußball-Bundesliga: Kramaric-Festspiel mit glücklichem Ausgang für den VfB

Diesen Tag wird Hoffenheims «Club-Legende» nicht vergessen: Nicht nur wegen seiner Tore ist Andrej Kramaric beim Sieg gegen Stuttgart lange der gefeierte Mann - bis zur Nachspielzeit.
Sinsheim - Mit einem Last-Minute-Tor hat der VfB Stuttgart der TSG 1899 Hoffenheim den Andrej-Kramaric-Feiertag verdorben. Tiago Tomas erzielte beim 3:3 (1:2) den späten und glücklichen Ausgleich für die Schwaben. Im Kampf um eine Champions-League-Teilnahme bleiben die beiden Landesrivalen nach einer packenden Partie punktgleich.