Fußball-Bundesliga: Köln erkämpft bei Wagner-Debüt 2:2 in Frankfurt

Beim Bundesliga-Debüt von René Wagner als Coach des 1. FC Köln zeigen die Rheinländer Moral. Im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt kommen sie nach einem 0:2 zurück.
Frankfurt/Main - Der 1. FC Köln hat beim Bundesliga-Debüt seines neuen Cheftrainers René Wagner den ganz großen Befreiungsschlag bei Eintracht Frankfurt verpasst, aber immerhin einen Punkt im Kampf gegen den Abstieg gerettet. Die Rheinländer erkämpften sich im ersten Spiel nach der Trennung von Ex-Coach Lukas Kwasniok ein 2:2 (0:0), blieben damit aber im achten Spiel nacheinander sieglos. Überschattet wurde die Partie in der Schlussphase von einem Rettungseinsatz auf der Tribüne.