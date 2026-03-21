Fußball-Bundesliga: Kessler vermeidet Bekenntnis zu Kölns Trainer Kwasniok

Sieben Spiele ohne Sieg, Platz 15: Nach dem Remis gegen Gladbach brodelt es beim 1. FC Köln. Wie geht’s weiter für Coach Kwasniok?
Köln - Sportchef Thomas Kessler hat nach dem verpassten Derbysieg des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach ein klares Bekenntnis zu FC-Trainer Lukas Kwasniok vermieden. "Ich werde eine Nacht drüber schlafen. Wir werden uns entspannt Richtung Wochenende begeben, und dann machen wir uns unsere Gedanken", sagte Kessler bei Sky nach dem 3:3 in der Fußball-Bundesliga gegen den Rheinrivalen. Die Enttäuschung sei groß.