Fußball-Bundesliga: Kein zweiter Sieg als Happy-End für Baum in Augsburg

Manuel Baum beendet seinen Drei-Spiele-Job als Interimscoach in Augsburg ohne den angestrebten Heimsieg gegen Werder Bremen. Die Leistung passt, aber es fehlt das Glück im Abschluss.
Augsburg - Manuel Baum hat das letzte Ziel bei seinem Kurzzeit-Job als Interimstrainer des FC Augsburg verpasst. Im letzten Spiel des Jahres reichte es beim 0:0 gegen den zum fünften Mal nacheinander sieglosen SV Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga nicht zum erhofften Heimsieg. Allerdings war Baum seinem zweiten Sieg im dritten Spiel als Übergangs-Nachfolger von Sandro Wagner ganz nah.