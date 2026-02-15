Leipzigs Aufsichtsrat Oliver Mintzlaff forderte unter der Woche die Qualifikation zur Champions League. Die Mannschaft kommt daraufhin gegen einen Abstiegskandidaten nicht über ein Remis hinaus.
Leipzig - Drückend überlegen, trotzdem nur ein Punkt: RB Leipzig hat im Kampf um die Rückkehr in die Champions League den nächsten Dämpfer gegen einen Abstiegskandidaten hinnehmen müssen. Zum Abschluss des 22. Spieltags der Fußball-Bundesliga reichte es für die Sachsen gegen den VfL Wolfsburg nur zu einem 2:2 (0:0).