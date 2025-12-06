Fußball-Bundesliga: Joker Jones stoppt St. Paulis Negativlauf in letzter Sekunde

Nach dem Einzug in die nächste Pokalrunde bei Kölns Erzrivalen reist der FC St. Pauli selbstbewusst in die Domstadt. Lange sehen die Hamburger wie der Verlierer aus, doch dann trifft ein Joker.
Köln - Der FC St. Pauli hat den Schwung aus dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale in die Fußball-Bundesliga mitgenommen und dank eines späten Treffers von Ricky-Jade Jones seinen Negativlauf beendet. Nach zuvor neun Liga-Niederlagen in Serie erkämpfte sich die Mannschaft von Alexander Blessin beim 1. FC Köln ein 1:1 (0:0) und holte damit den ersten Punkt seit Mitte September. Für Köln unter Trainer Lukas Kwasniok war es die vierte Partie in Serie ohne Sieg.