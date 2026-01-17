Fußball-Bundesliga: Joker Ache schießt Köln gegen Mainz aus der Krise

Pfiffe zur Pause, Spannung bis zum Schluss: Joker Ragnar Ache dreht die Partie gegen Mainz mit einem Doppelpack und sorgt endlich wieder für Jubel in Köln.
Köln - Der 1. FC Köln hat seine sportliche Krise zum Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga beendet und dem abstiegsgefährdeten 1. FSV Mainz 05 einen Dämpfer verpasst. Nach acht sieglosen Bundesliga-Spielen setzte sich die Mannschaft von Lukas Kwasniok dank eines Doppelpacks vom zur zweiten Hälfte eingewechselten Ragnar Ache mit 2:1 (0:1) durch und bescherte Mainz die erste Niederlage unter Trainer Urs Fischer.