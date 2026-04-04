Fußball-Bundesliga: HSV und Augsburg verpassen durch Remis wichtigen Schritt

Der Hamburger SV und der FC Augsburg müssen sich im Abstiegskampf gedulden. Das 1:1 ist zu wenig, um Entwarnung zu geben. Für die Aktion des Spiels sorgt ein Ex-HSVer.
Hamburg - Der Hamburger SV und der FC Augsburg haben einen entscheidenden Schritt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verpasst. Trotz mehr als 25 Minuten Unterzahl holten die Hamburger beim 1:1 (0:1) gegen den FCA immerhin noch einen Punkt. Arthur Chaves (22.) hatte die Augsburger in Führung gebracht, Ransford Königsdörffer (60.) gelang der Ausgleich. Nach der Roten Karte für Miro Muheim (64.) mussten die Hamburger zu Zehnt agieren.