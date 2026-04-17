Fußball-Bundesliga: Hoeneß kritisiert Nagelsmann - Neuer als Pate für Urbig?

Uli Hoeneß will kein «Bashing» gegen Julian Nagelsmann betreiben - macht es dann aber doch ein wenig. Manuel Neuer würde er sich beim FC Bayern noch ein Jahr in einer Patenrolle wünschen.
München - Uli Hoeneß hat Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Debatte um ein Comeback von Manuel Neuer in der Nationalmannschaft kritisiert. "Dieses Thema Neuer hätte ich ganz anders angepackt", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München im Podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).