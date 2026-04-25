Fußball-Bundesliga: Historische Bayern-Aufholjagd - Heidenheim hofft wieder

Nach 0:3-Rückstand zur Pause gelingt dem FC Bayern eine spektakuläre Wende in Mainz. Im Tabellenkeller der Bundesliga schöpft Heidenheim neue Hoffnung, Leverkusen gewinnt das kleine Rhein-Derby.
Berlin - Dem FC Bayern München ist die Generalprobe für den Champions-League-Kracher in drei Tagen bei Paris Saint-Germain mit einer irren Aufholjagd gerade noch geglückt. In Mainz siegte der alte und neue deutsche Meister am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga nach einer desaströsen ersten Halbzeit noch mit 4:3 (0:3). Im Abstiegskampf schöpft Schlusslicht Heidenheim durch das 2:0 (1:0) gegen den Tabellen-16. FC St. Pauli neue Hoffnung.