Fußball-Bundesliga: Heidenheims Trainer Schmidt spricht von Abschied 2027

Schon an diesem Samstag könnte der 1. FC Heidenheim als erster Bundesliga-Absteiger feststehen. Und in einem Jahr könnte sogar eine ganz besondere Ära enden.
Heidenheim - Nach fast 19 Jahren als Fußballtrainer des 1. FC Heidenheim hat Frank Schmidt zum ersten Mal seinen Abschied nach dem Vertragsende 2027 in Aussicht gestellt. "Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist", sagte der 52-Jährige dem "Hamburger Abendblatt" vor dem Bundesliga-Kellerduell mit dem FC St. Pauli an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).