Zum ersten Mal seit sieben Jahren erleben die HSV-Fans im Volksparkstadion wieder Bundesliga-Fußball. Doch das Derby gegen Rivale St. Pauli läuft gar nicht nach dem Geschmack des Aufsteigers.
Hamburg - Die HSV-Profis standen mit gesenkten Köpfen und bedröppelten Mienen vor ihren Fans, während die Kiez-Kicker vom FC St. Pauli auf der Gegenseite ausgelassen mit ihren Anhängern feierten. Gleich in seinem ersten Bundesliga-Heimspiel nach sieben Jahren hat der Rückkehrer durch ein 0:2 (0:1) im brisanten Stadtduell mit dem Nachbarschaftsrivalen seinen Status als Nummer eins in Hamburg verloren.