Mal wieder führt Wolfsburg, mal wieder reicht es nicht zum Sieg: Bei der Rückkehr von Trainer Dieter Hecking gibt es deshalb nur einen Punkt. Der hilft im Abstiegskampf nur bedingt.
Sinsheim - Die Rückkehr von Trainer Dieter Hecking hat dem abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg nicht zum erhofften Befreiungsschlag verholfen. Immerhin kam der Vorletzte der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim mit dem 1:1 (0:0) zu einem Teilerfolg. Vor 26.252 Fans traf Konstantinos Koulierakis (65. Minute) zur Wolfsburger Führung, der Ausgleich von Grischa Prömel (83.) ließ den Traum von Heckings perfekten Start zerplatzen.