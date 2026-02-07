Fußball-Bundesliga: Guirassy rettet BVB beim glücklichen 2:1 in Wolfsburg

BVB-Cheftrainer Niko Kovac darf sich bei seinem Torjäger bedanken, dass die Rückkehr zum VfL Wolfsburg nicht mit einer Enttäuschung endet. Kovacs einstiger Verein rutscht hingegen immer weiter ab.
Wolfsburg - Torgarant Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund und seinen Cheftrainer Niko Kovac bei dessen Rückkehr nach Wolfsburg vor einem Dämpfer im Titelrennen der Fußball-Bundesliga bewahrt. Der Stürmer sicherte mit seinem neunten Saisontor in der 87. Minute das 2:1 (1:1) der Westfalen beim abstiegsgefährdeten VfL. Julian Brandt (38.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Vor 28.917 Zuschauern gelang Konstantinos Koulierakis (52.) der verdiente Ausgleich. Kurz vor dem Ende war aber Guirassy zur Stelle.