Wieder ein Rückstand, wieder keine Niederlage: Bayern München hält sich auch in Leipzig schadlos und verliert in der Bundesliga einfach nicht. Es endet mit einer Vorführung des Verfolgers.
Leipzig - Rückkehrer Jamal Musiala machte mit dem Daumen nach oben ein Selfie auf dem Rasen, Torjäger Harry Kane riss kurz die Arme zum Jubel über diese Machtdemonstration nach oben. Der FC Bayern hat mit brutaler Gnadenlosigkeit den Traum von der Unbesiegbaren-Saison im Topspiel bei RB Leipzig mehr als gerettet. Die Münchner drehten einen 0:1-Rückstand in einem hochklassigen Bundesliga-Kracher und triumphierten am Ende eindrucksvoll mit 5:1 (0:1).