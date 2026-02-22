Freiburg und Gladbach lassen vieles vermissen im Bundesliga-Duell. Ein früherer Borusse sorgt für die Vorentscheidung zugunsten des Europa-League-Teilnehmers.
Freiburg - Eugen Polanski verschwand nach dem Schlusspfiff ganz schnell in der Kabine. Hilflos hatte der Trainer von Borussia Mönchengladbach zuvor mit ansehen müssen, wie sein Team in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise und den Abstiegskampf stürzt. Nach dem 1:2 (0:1) beim SC Freiburg ist die Borussia nun schon seit sieben Spielen sieglos.