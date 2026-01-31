Wenn's läuft, dann läuft's: Hoffenheim hat gegen Union Berlin erst große Mühe - setzt aber seine Siegesserie fort. Andrej Kramaric empfiehlt sich erneut für einen neuen Vertrag.
Sinsheim - Die TSG 1899 Hoffenheim ist weiter auf Champions-League-Kurs und in der Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend nach Punkten mit dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund gleichgezogen. Vor nur 19.341 Zuschauern in Sinsheim leitete Andrej Kramaric mit einem Foulelfmeter (42. Minute) und per Kopf (45.) das 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Union Berlin ein. Es war der fünfte Sieg der Kraichgauer im fünften Spiel des Jahres.