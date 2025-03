Fußball-Bundesliga: FC Bayern stolpert in Berlin - Remis im Verfolgerduell

Wird das Bundesliga-Titelrennen noch einmal spannend? Die Münchner lassen bei Union Berlin zwei Punkte liegen. Das eröffnet Leverkusen die Chance, am Sonntag den Rückstand zu verkürzen.

Berlin - Vier Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale hat der FC Bayern in der Bundesliga zwei Punkte liegen gelassen und damit Rivale Bayer Leverkusen wieder etwas Hoffnung auf die Titelverteidigung gemacht. Die Münchner mussten sich bei Abstiegskandidat Union Berlin mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Damit könnte Leverkusen mit einem Sieg beim VfB Stuttgart am Sonntag auf sechs Punkte heranrücken.

Hinter dem Spitzenduo bleibt der FSV Mainz 05 nach dem 2:2 (1:0) im Verfolgerduell mit dem Fünften SC Freiburg auf dem dritten Platz. Eintracht Frankfurt kann mit einem Sieg in Bochum aber noch nach Punkten gleichziehen. Die Europacup-Teilnahme hat auch Borussia Mönchengladbach nach dem 4:2 (2:2) bei Werder Bremen wieder im Blick. Auf dem Vormarsch ist auch weiterhin der FC Augsburg, der den VfL Wolfsburg 1:0 (0:0) besiegte.

Lesen Sie auch

Sané-Führung reicht den Bayern nicht

In Berlin entriss Benedict Hollerbach den Bayern mit seinem Ausgleichstor den fest eingeplanten Sieg (83. Minute). Keine gute Figur machte dabei Neuer-Stellvertreter Jonas Urbig, den die Münchner im Winter vom Zweitligisten 1. FC Köln geholt hatten. Der Rekordmeister war durch Leroy Sané in Führung gegangen (75.). Für die Berliner war es ein wichtiger Punktgewinn, zumal sich die Lage im Abstiegskampf nach dem 1:0 des FC St. Pauli gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Freitag weiter verschärft hat.

Mann des Tages beim turbulenten Spiel in Bremen war der Gladbacher Alassane Plea, dem gleich drei Treffer gelangen. Der Franzose sorgte bereits früh per Foulelfmeter (7.) für die Führung. Nach seinem zweiten Tor (28.) kam Werder durch Romano Schmid (39.) und André Silva per Foulelfmeter (45.+1) zurück, ehe Plea erneut zur Stelle war (47.). Für die Entscheidung sorgte Nationalstürmer Tim Kleindienst (81.), der kurz vor Schluss noch die Gelb-Rote Karte sah (90+2.).

Serie von Atubolu reißt, Dahmen hält weiter die Null

In Mainz ging unterdessen die Serie von Freiburg U21-Nationalkeeper Noah Atubolu zu Ende. Nach 609 Minuten kassierte der Schlussmann wieder ein Gegentor in der Bundesliga, als der Mainzer Stürmer Jonathan Burkardt zur Stelle war (34.). Zum Sieg reichte es für die Mainzer, die nach einer Roten Karte für Dominik Kohr wegen einer Notbremse (43.) in Unterzahl agierten, aber nicht. Denn die Freiburger glichen zweimal aus. Erst traf Michael Gregoritsch (58.), dann antwortete Lukas Kübler (79.) nach der erneuten Mainzer Führung durch Andreas Hanche-Olsen (74.).

Im Gegensatz zu Atubolu hat Augsburgs Keeper Finn Dahmen seine Serie ohne Gegentor ausgebaut. Beim Sieg gegen Wolfsburg stand hinten wieder die Null, womit Dahmen nun schon seit 613 Minuten kein Tor mehr kassierte. Bis zum Bundesliga-Rekord des früheren Stuttgarters Timo Hildebrand mit 884 Minuten im Jahr 2003 ist es aber noch ein gutes Stück. Für den Augsburger Sieg sorgte Phillip Tietz mit seinem Tor (53.).