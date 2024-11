Fußball-Bundesliga: FC Bayern baut Führung aus - Kiel feiert Premierensieg

4 Traf auch beim Sieg gegen Union Berlin: Bayern-Stürmer Harry Kane. Foto: Sven Hoppe/dpa

Im Fernduell mit Verfolger Leipzig legt der FC Bayern durch einen ungefährdeten Sieg gegen Union Berlin vor. Grund zum Jubeln hat auch Aufsteiger Kiel. Bochum kassiert eine Klatsche.









Berlin - Der FC Bayern München hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend ausgebaut. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am 9. Spieltag zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin souverän mit 3:0 (2:0) durch und hat vorerst drei Punkte Vorsprung auf RB Leipzig. Die Sachsen können mit einem Sieg im Auswärtsspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund mit den Bayern nach Punkten wieder gleichziehen.