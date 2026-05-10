Aufsteiger Hamburger SV gewinnt sein letztes Heimspiel der Saison. Im Mittelpunkt steht noch einmal Jungstar Vuskovic, für den Hamburg eine Herzensangelegenheit war.
Hamburg - Als Luka Vuskovic von der Bühne Volksparkstadion abtrat, erhoben sich Fans, Mitspieler und Trainer. Nach dem 3:2 (1:1) gegen den SC Freiburg schickte die HSV-Mannschaft den kroatischen Jungstar in die Nordkurve zu den Hamburger Hardcore-Fans, um sich seine Huldigungen abzuholen. Selten wurde ein Leihspieler derart ins Herz geschlossen wie Vuskovic.