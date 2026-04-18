Premiere mit Dämpfer: Marie-Louise Eta verliert ihr Debüt als erste Bundesliga-Cheftrainerin. «Es geht nicht um mich», stellt sie klar. Wolfsburg schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.
Berlin - Nach Tagen im prallen Rampenlicht hielt sich Marie-Louise Eta zunächst im Hintergrund, als sich ihre Schützlinge gemeinsam mit den Fans auf den Abstiegskampf einschworen. Dann versammelte sie die Profis des 1. FC Union Berlin nach ihrer historischen Premiere als erste Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga der Männer am Mittelkreis. Grund zum Feiern gab es indes nicht: Auch die 34-Jährige hat die Negativserie des Köpenicker Fußball-Bundesligisten beim 1:2 (0:1) gegen den Tabellenvorletzten VfL Wolfsburg zunächst nicht stoppen können.