Das lange Warten der Wolfsburg-Fans hat ein Ende. Nach erfolglosen 16 Heimspielen von Januar bis Dezember gibt es wieder einen Sieg im eigenen Stadion. Der wird aber noch zur Zitterpartie.
Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat zum ersten Mal seit fast elf Monaten wieder ein Heimspiel gewonnen. Das 3:1 (2:0) gegen Union Berlin beendete eine Negativserie von 16 sieglosen Partien in der Volkswagen-Arena, wenn man die Ergebnisse in Fußball-Bundesliga und DFB-Pokal zusammenzählt. Zuletzt hatten die Wölfe am 14. Januar im eigenen Stadion gegen Borussia Mönchengladbach (5:1) gewonnen.