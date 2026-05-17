Die Zusammenarbeit zwischen Eintracht Frankfurt und Riera entpuppt sich als großes Missverständnis. Nach nur dreieinhalb Monaten und kurz nach Saisonende beendet der Bundesligist die Zusammenarbeit.
Frankfurt/Main - Albert Riera ist nicht mehr Coach des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Das gab der Club einen Tag nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart am letzten Spieltag und am Ende einer enttäuschenden Saison mit der verpassten Europapokal-Qualifikation bekannt. Ein Nachfolger steht zunächst nicht fest.