Geburtstagskind Engelhardt trifft, dann sorgt ein Eigentor für Ernüchterung: Doch Mönchengladbach trotzt Leverkusen einen Punkt ab – und zeigt im Abstiegskampf wieder mehr Heimstärke.
Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach hat im West-Duell gegen Bayer Leverkusen immerhin einen Punkt im Abstiegskampf geholt. Nach früher Führung trennte sich die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski im Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga nach einem unglücklichen Eigentor mit 1:1 (1:1) vom Vizemeister. Die Gladbacher setzten mit durchaus ansprechender Leistung ein Zeichen, dass sie zu Hause auch stabiler auftreten können.