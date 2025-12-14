Fußball-Bundesliga: Edelfan Müller sieht Bayern-Remis - Neu-Coach Fischer jubelt

Gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 kassiert der FC Bayern im letzten Heimspiel vor Weihnachten einen Stimmungsdämpfer. Neu-Trainer Urs Fischer jubelt bei seinem Bundesliga-Debüt sofort.
München - Thomas Müller hat dem FC Bayern München bei seiner Rückkehr als Ehrengast kein Glück gebracht. Durch einen späten Elfmetertreffer von Harry Kane verhinderte der deutsche Fußball-Rekordmeister beim 2:2 (1:1) gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 von Neu-Trainer Urs Fischer aber wenigstens seine erste Bundesliga-Niederlage in dieser Saison.