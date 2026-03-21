Eine Aufholjagd beschert Borussia Dortmund einen knappen Sieg gegen den Hamburger SV. Ramy Bensebaini trifft zweimal vom Punkt. In der ersten Halbzeit hatte Felix Nmecha noch verschossen.
Dortmund - Borussia Dortmund hat mit einem Sturmlauf in der zweiten Halbzeit gegen den Hamburger SV die dritte Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga gerade noch verhindert. Nach einer sehr schlechten ersten Halbzeit mit einem verschossenen Foulelfmeter und einem 0:2-Rückstand gewann der BVB noch 3:2 gegen den Hamburger SV. Tore der eingewechselten Ramy Bensebaini (73. Minute, Foulelfmeter/84., Handelfmeter) und Fabio Silva (78.) bewahrten den Tabellenzweiten vor einer Blamage.