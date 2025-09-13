Fußball-Bundesliga: Dortmund bestätigt Frühform - Freiburg dreht Spiel gegen VfB

Borussia Dortmund gibt sich in Heidenheim keine Blöße und klettert mindestens für ein paar Stunden auf Platz eins. Köln rettet in einer wilden Schlussphase in Wolfsburg einen Punkt.
Berlin - Borussia Dortmund hat seine gute Frühform bestätigt und mit einem ungefährdeten Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim zumindest vorerst die Tabellenspitze übernommen. Der BVB setzte sich auch dank einer etwa 70-minütigen Überzahl mit 2:0 (2:0) beim Schlusslicht durch und schob sich mit sieben Punkten aus drei Partien auf Platz eins. Titelverteidiger FC Bayern München kann aber im Abendspiel (18.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger Hamburger SV an Dortmund wieder vorbeiziehen.