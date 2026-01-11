Eine schnelle Führung, ein Handelfmeter und ein Doppelpack vom Torjäger - da gab es für Augsburg im Borussia-Park nichts zu holen. Gladbach poliert seine bisher schwache Heimbilanz auf.

Mönchengladbach - Mit dem zweiten Heimsieg der Saison hat sich Borussia Mönchengladbach von der Abstiegszone in der Fußball-Bundesliga abgesetzt und den FC Augsburg in große Nöte gestürzt. Die Gladbacher setzten sich gegen den Tabellen-15. mit 4:0 (3:0) durch und eroberten den zehnten Tabellenplatz. "Es wurde auf jeden Fall mal wieder Zeit", sagte Gladbach-Profi Florian Neuhaus beim Streamingdienst DAZN: "Es ist einfach ein schöner Tag. Jeder Borusse heute hat hier ein Dauergrinsen im Gesicht."

Die Augsburger kassierten unter ihrem neuen Trainer Manuel Baum dagegen bereits die vierte Auswärtsniederlage in Serie und haben nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Vor 51.050 Zuschauern im Borussia-Park erzielten Joe Scally (8. Minute), Kevin Diks (20./Handelfmeter) und Haris Tabakovic (38./61.) die Treffer für die Gastgeber. "Das war das Gegenteil von dem, was wir uns vorgestellt hatten natürlich", betonte FCA-Keeper Finn Dahmen: "Es hat an vielem gefehlt."

Gäste mit Personalsorgen

Die Augsburger kamen mit großen Personalsorgen in der Defensive in den Borussia-Park. Neben dem gesperrten Dimitrios Giannoulis und dem verletzten Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw musste auch Christian Matsima passen. Der 23-Jährige hat sich einen Sehenriss im Oberschenkel zugezogen und steht seinem Team lange Zeit nicht zur Verfügung. Dementsprechend musste Baum auf drei Positionen umstellen. Rückkehrer Michael Gregoritsch blieb zunächst auf der Bank. "Das Onboarding war extrem kurz", sagte der FCA-Coach.

Bevor sich die Gäste im Defensivverbund orientieren konnten, lag der Ball schon im Augsburger Tor. Nach einem Pass von Luca Netz traf Scally aus kurzer Distanz erst nicht mit rechts, dann im zweiten Versuch mit links - sein erstes Saisontor. Zwölf Minuten später erhöhten die Gastgeber. Diks verwandelte einen Handelfmeter, den Mats Pedersen kurz zuvor verursacht hatte.

Frühe Führung sorgte für Sicherheit

Die schnelle Führung gab dem Spiel der Gastgeber Sicherheit. Trainer Eugen Polanski hatte seine Formation im Vergleich zum letzten Spiel in Dortmund nur auf einer Position geändert. Franck Honorat rückte für Giovanni Reyna in die Startelf. Neuzugang Kota Takai blieb erst einmal der Platz auf der Reservebank, der Japaner wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Die Entscheidung für die Gastgeber fiel praktisch schon vor der Pause. Eine scharf geschlagene Ecke von Netz verwandelte Tabakovic mit dem Kopf zum 3:0. Der Treffer hielt auch der VAR-Überprüfung stand. Die Augsburger hatten bis dahin wenig offensive Szenen. Eine davon nutzte auch Alexis Claude-Maurice nicht. Er hatte vor einem Jahr beim 3:0 im Borussia-Park alle drei Treffer für den FCA erzielt.

Tabakovic trifft doppelt

Die Gäste wurden nach der Pause etwas druckvoller, doch schon mit dem ersten gefährlichen Angriff erhöhte Tabakovic nach Vorarbeit von Honorat mit dem nächsten Kopfball auf 4:0. Es war bereits sein neunter Saisontreffer. Damit ist der 31-Jährige mehr als nur ein Ersatz für Tim Kleindienst, der nach einer Verletzung wieder an seinem Comeback arbeitet.