Fußball-Bundesliga: Remis in Hoffenheim, Wolfsburg siegt

Neben dem FC Bayern München bleibt auch Bayer Leverkusen in der Erfolgsspur. Hoffenheim und Freiburg trennen sich mit einem 1:1.

Trainer und Spieler klatschten sich zwar aufmunternd ab, doch die Blicke waren dabei ziemlich leer - das Pünktchen im badischen Duell ist zu wenig für die TSG Hoffenheim. Der Klub kann sich auch unter dem neuen Trainer Christian Ilzer nicht aus seiner Krise befreien. Nach drei Pflichtspielpleiten in Folge holten die Kraichgauer zwar einen Rückstand gegen den SC Freiburg auf, kamen zum Abschluss des 13. Spieltags der Fußball-Bundesliga aber dennoch nur zu einem 1:1 (0:0).

Superjoker Jonas Wind riss begeistert die Arme in die Luft. Und seine Mitspieler stürmten überglücklich auf ihn zu, als die aberwitzige Aufholjagd des VfL Wolfsburg perfekt war. Der eingewechselte Däne bescherte den Wölfen beim vogelwilden 4:3 (1:2) gegen den FSV Mainz 05 per Doppelpack den vierten Bundesliga-Sieg nacheinander.

Bayern weiter auf Erfolgsspur

FC Bayern München hat sich vom Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen gut erholt gezeigt und seine Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut. Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 4:2 (1:0) durch und profitierte vom Patzer von Verfolger Eintracht Frankfurt.

Die Hessen kamen zu Hause gegen den FC Augsburg nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus und haben als Zweiter nun schon sechs Punkte Rückstand auf die Bayern. Nur noch einen Punkt hinter der Eintracht liegt Bayer Leverkusen, der Meister gewann mit 2:1 (2:0) gegen den FC St. Pauli.

Borussia Dortmund verpasste es durch ein 1:1 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach dagegen, näher an die Frankfurter heranzurücken. Der VfL Bochum bleibt nach dem 0:1 (0:0) gegen Werder Bremen mit zwei Punkten aus 13 Spielen abgeschlagen Letzter.

Leipzig gelingt der Befreiungsschlag

RB Leipzig gelang drei Tage nach dem überzeugenden Pokalsieg gegen Frankfurt auch in der Liga der Befreiungsschlag. Das Team von Trainer Marco Rose gewann mit 2:0 (1:0) bei Holstein Kiel. Einige Kieler Fans sorgten mit einem Fadenkreuz-Banner für Wirbel. Auf diesem war unter anderem das Konterfei von Jürgen Klopp, dem künftigen Global Head of Soccer bei Red Bull, zu sehen. Dazu standen dort die Worte geschrieben: „Totengräber des deutschen Fußballs“.

Bei den Münchnern erzielten Dayot Upamecano (18. Minute), der in der Startelf zunächst geschonte Jamal Musiala mit einem Doppelpack (56./90.+1) und Leon Goretzka (84.) die Tore. Für Heidenheim trafen Mathias Honsak (50.) und Niklas Dorsch (86.).

Die Leverkusener sorgten mit Treffern von Florian Wirtz (6.) und Jonathan Tah (21.) eigentlich schnell für klare Verhältnisse im Duell mit Aufsteiger St. Pauli. Doch nach dem Anschlusstreffer durch Morgan Guilavogui (84.) musste der Meister nochmal zittern.

Die Leipziger gingen in Kiel durch Benjamin Sesko (27.) in Führung. Beim Elfmetertor zum 2:0 durch André Silva hatte RB Glück, da der Strafstoß nach einer leichten Berührung von Marvin Schulz an Loïs Openda schmeichelhaft gewesen war.

In einem umkämpften Borussen-Duell fielen erst nach dem Seitenwechsel die beiden Treffer, die zum Remis führten. Zunächst brachte Jamie Gittens die Dortmunder in Führung (65.), ehe Kevin Stöger einen Foulelfmeter sechs Minuten später verwandelte. In der Nachspielzeit sah Gladbachs Tomas Cvancara noch die Gelb-Rote Karte.

Can Uzun (74.) sicherte Frankfurt immerhin noch einen Punkt gegen die Augsburger, die durch Philip Tietz (60.) und Samuel Essende (71.) mit 2:1 geführt hatten. Die Eintracht hatte nach einem Treffer von Hugo Ekitiké (51.) mit 1:0 vorne gelegen.

Bremen siegte in Bochum dank des Treffers von Jens Stage in der 56. Minute.