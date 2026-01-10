Der Hamburger SV muss sich weiter gedulden: Auch in Freiburg reicht es nicht für den ersten Saisonsieg in der Fremde, im Gegenteil: Vincenzo Grifo und Igor Matanovic werden zu Spielverderbern.
Freiburg - Der SC Freiburg hat sich dank Igor Matanovic erfolgreich aus der Winterpause zurückgemeldet. Die Breisgauer gewannen mit 2:1 (0:0) gegen den Hamburger SV, der weiter auf den ersten Auswärtssieg seit seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga wartet. Während die Breisgauer den Kontakt zum oberen Drittel halten, steckt der Aufsteiger im unteren Tabellenmittelfeld fest.