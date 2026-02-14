Demirovic trifft doppelt, Ache schockt den VfB nur kurz. Mit späten Toren sichert der VfB Stuttgart den Sieg gegen Köln und liebäugelt wieder mit der Qualifikation für die Champions League.
Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat sich dank Doppelpacker Ermedin Demirovic erfolgreich auf seinen Europapokal-Hit bei Celtic Glasgow eingestimmt. Unter Flutlicht setzte sich der DFB-Pokalsieger mit 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln durch und meldete sich eine Woche nach dem 1:2 beim FC St. Pauli im Rennen um die Champions-League-Ränge zurück.