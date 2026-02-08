Dank des Österreichers beendet RB Leipzig die kleine Ergebniskrise. Hektisch wird es in der Schlussphase wegen einer Elfmeter-Situation - und auch da ist Baumgartner mittendrin.
Köln - Christoph Baumgartner nahm die Glückwünsche seiner Teamkollegen entgegen, und von Kölns Fußballtrainer Lukas Kwasniok bekam er aus Spaß einen kleinen Schubser verpasst. Der Österreicher war beim 2:1 (1:0)-Sieg von RB Leipzig beim 1. FC Köln ohne Zweifel der Mann des Spiels: Vorn schoss er sein Team mit einem Doppelpack (29. und 56. Minute) wieder auf einen Champions-League-Platz - und hinten war er bei der kniffligsten Szene der Partie ebenfalls maßgeblich beteiligt.