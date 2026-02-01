Der kraftraubende Jahresauftakt macht den zuvor übermächtigen Bayern zu schaffen. Die Münchner lassen in der Liga erneut Punkte liegen. Im Zentrum der bayerischen Kritik: der Schiedsrichter.
Hamburg - Die Protagonisten des FC Bayern München wirkten genervt nach dem überraschenden 2:2 (1:1) beim Hamburger SV im Nord-Süd-Klassiker: Harry Kane schimpfte auf dem Weg in die Kabine. Und auch Sportvorstand Max Eberl und Manuel Neuer waren nach dem kräftezehrenden XXL-Januar gereizt. Vor allem die Leistung des Schiedsrichters gefiel dem bayerischen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga überhaupt nicht.