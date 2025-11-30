Nach dem 1:3 in London bewahrt Luis Díaz die Bayern vor neuem Frust. Trainer Vincent Kompany preist die besondere Gabe des Flügelstars und verrät, warum er selbst nicht gerne gegen ihn gespielt hätte.
München - Der lächelnde Luis Díaz hob den Daumen beim Selfie auf dem Rasen und stand als Matchwinner im Mittelpunkt der Münchner Chaostheorie. Mit einer Vorlage und dem erlösenden Treffer in der Nachspielzeit verhinderte der Kolumbianer nach der ersten Saison-Niederlage den nächsten Bayern-Frust. "Er hat diese Chaoskreativität. Im Chaos kann bei ihm immer was passieren", sagte Vincent Kompany nach dem Last-Minute-Arbeitssieg gegen den FC St. Pauli.