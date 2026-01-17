Fußball-Bundesliga: BVB mit Last-Minute-Sieg - Köln schlägt Mainz

Borussia Dortmund lässt um ein Haar Punkte gegen einen Abstiegskandidaten liegen, jubelt aber dank eines Last-Minute-Tores. Im Tabellenkeller tut sich was.
Berlin - Borussia Dortmund hat in letzter Sekunde einen bösen Ausrutscher verhindert. Der Tabellen-Zweite kam zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga dank eines späten Elfmetertores auch vor den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz zu einem 3:2 gegen den FC St. Pauli. In der Tabelle verkürzte der BVB den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München vor dessen Spitzenspiel heute Abend bei RB Leipzig (18.30 Uhr) auf acht Punkte.