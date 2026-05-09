Zwei Profis verlassen Borussia Dortmund zum Ende der Saison und verabschieden sich vor heimischen Fans. Während Niklas Süle dem Profifußball Adieu sagt, schmiedet Julian Brandt noch geheime Pläne.
Dortmund - Lange genossen Julian Brand und Niklas Süle den Applaus vor der Dortmunder Südtribüne und ließen sich feiern. Beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt standen die beiden Routiniers noch einmal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – schlagen künftig jedoch völlig unterschiedliche Wege ein. Während Brandt den BVB nach sieben Jahren verlässt und seine sportliche Zukunft noch offen ist, endet für Süle mit Saisonende die aktive Karriere.