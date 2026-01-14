Lange geht nichts, dann geht alles ganz schnell: Mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten besiegt Leipzig den SC Freiburg. Die Sachsen sind bereit für den Bayern-Hit.
Leipzig - Zwei Standards, zwei Tore, endlich wieder ein Sieg: RB Leipzig ist mit Verspätung erfolgreich ins neue Jahr gestartet und hat rechtzeitig vor dem Bundesliga-Hit gegen Bayern München seine kleine Ergebniskrise beendet. Die Sachsen bezwangen den SC Freiburg mit 2:0 (0:0) und feierten nach zwei Niederlagen nacheinander wieder einen Erfolg.