Fußball-Bundesliga: Bayerns Superserie dahin - Der neue Nullpunkt

Wird der Titelkampf in der Bundesliga doch nochmal spannend? Dafür spricht nichts, aber zumindest ist der FC Bayern wieder besiegbar. Die Stars kündigen eine «Wut»-Reaktion an.
München - Bier in der Kabine? Die Frage nach dem Augsburger Siegerbierchen verwirrte Bayern-Trainer Vincent Kompany kurz. Einen Scherz ließ sich der Münchner Erfolgscoach trotz der ersten Münchner Pleite nach 322 Tagen dann aber nicht nehmen. "So tief sind wir noch nicht, dass wir jetzt Bier brauchen in der Kabine", sagte Kompany nach der ersten Bundesliga-Niederlage seit dem 8. März 2025. "Wenn wir jetzt wieder zehn Monate ungeschlagen bleiben, dann ist alles in Ordnung für mich."