Fußball-Bundesliga: Bayerns Bock auf Leipzig und Eberls Galgenhumor

Die 63. Bundesliga-Saison wird in München angepfiffen. Der Meister hat das offizielle Eröffnungsspiel noch nie verloren. Bleibt das gegen Leipzig so? Eine andere Bayern-Frage ist freilich größer.
München - Endlich wieder Bundesliga - nach 97 Tagen Sommerpause verspüren Vincent Kompany und Max Eberl "Bock" auf ein mitreißendes Saison-Eröffnungsspiel gegen RB Leipzig. Doch zugleich treibt das sportlich verantwortliche Duo mit Blick auf die maximalen Titelziele des FC Bayern die Befürchtung um, dass der Kader in der Offensive zwar luxuriös, aber halt auch "relativ dünn" besetzt ist, wie Sportvorstand Eberl befand: "Das kann jeder sehen." Trotzdem verwehren ihm die Münchner Ober-Bosse das Einkaufsgeld.