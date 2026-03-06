Fußball-Bundesliga: Bayern-Torfest auch ohne Kane - Neue Sorgen um Neuer

Der FC Bayern stimmt sich gegen Gladbach auf die Champions League ein. Musiala übernimmt Kanes Job als Elferschütze. Goretzka treibt an. Bitter: Der Kapitän steht beim Comeback nur 45 Minuten im Tor.
München - Nach dem nächsten Schritt in Richtung 35. Meistertitel jubelte Jamal Musiala mit der Kapitänsbinde am Arm und gemeinsam mit seinen Teamkollegen über sein Tor-Comeback für den FC Bayern. Auch ohne Harry Kane gewannen die Münchner einen total einseitigen Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach locker mit 4:1 (2:0) - der ideale Einstieg in einen intensiven März voll schwerer Aufgaben.